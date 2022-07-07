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07 Temmuz 2022 Perşembe 22:28:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 22:28:00

Avrupa İlaç Kurumu: AB yeni bir Kovid-19 dalgasından geçiyor

Kaynak: AA

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Kurum, 60-79 yaş aralığındakiler ve tıbbi açıdan savunmasız kişiler için ikinci takviye doz aşıyı önerdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'nin yeni bir Kovid-19 dalgasından geçtiğini belirterek, 60-79 yaş aralığındakiler ve tıbbi açıdan savunmasız kişilerin ikinci takviye doz aşıları yaptırmasını tavsiye etti.

EMA yetkilileri, Kovid-19 ve aşılarla ilgili son duruma dair basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, AB'deki birçok ülkenin, omicron varyantının yüksek oranda bulaşıcı mutasyonları tarafından yönlendirilen yeni bir Kovid-19 dalgası yaşadığını söyledi.

BA.4 ve BA.5 mutasyonlarının kıta genelinde baskın hale gelmesinin beklendiğini belirten Cavaleri, "Muhtemelen temmuz sonuna kadar diğer tüm varyantların yerini alacaklar." dedi.

Cavaleri, bu varyantların insanları virüsün önceki türlerinden daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt olmamasına rağmen, yaşlılar arasında bulaşmalardaki artışın ciddi hastalıklara dönüşmeye başladığını bildirdi.

Nisanda EMA'nın, 80 yaş ve üstü kişilere ikinci bir aşı takviyesi almalarını tavsiye ettiğini anımsatan Cavaleri, AB'de 60-79 yaş arasındaki kişilere ve "her yaştan tıbbi açıdan savunmasız kişilere" ikinci takviye dozlarının önerildiğini dile getirdi.

Cavaleri, "Bu yeni dalga AB içinde yayılırken, savunmasız grupların korunmasını sürdürmek ve aşılamanın herhangi bir şekilde ertelenmesini önlemek esastır." diye konuştu.

Etiketler : ab kovid 19 avrupa
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