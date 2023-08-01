Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve İngiltere'den imalat sektörüne ilişkin olumsuz verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 azalarak 467,16 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalarak 7.666,27 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,22 değer kaybederek 7.406,08 puandan kapandı.
Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 1,26 gerileyerek 16.240,40 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 değer kaybederek 29.356,16 puandan tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,155 düşüşle 1,098 seviyelerinde seyrediyor.
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