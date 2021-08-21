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21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:18:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:20:00

Avrupa Birliği'nden 'Taliban' açıklaması: Siyasi temasımız yok, tanımıyoruz

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için onlarla operatif temasımız var." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile koordineli olarak Afganistan'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliğinde bulunanların oluşturduğu Afganların bekletildiği Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etti.

Bazı Afgan mültecilerle görüşüp yetkililerden verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Sanchez, Michel ve Von der Leyen, ortak basın toplantısı düzenledi.

"TALİBAN'I TANIMIYORUZ"

"Afganistan'a insani yardım devam etmeli." diyen Von der Leyen, Afgan mültecileri kabul eden ülkelere gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temasımız var. Kabil'deki insanların havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz. Taliban'ı dinleyebiliriz ama onları sözlerine göre değerlendireceğiz. Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir avro bile verilmeyecek." diye konuştu.

"AFGANİSTAN'DA İSTEDİĞİMİZ İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK"

AB Konseyi Başkanı Michel de "Uluslararası toplum, temel ilkelerini Afganistan'da savunmaya çalışmaya devam etmelidir. Şimdiye kadar yapılanların yitirilmemesi için çalışacağız. Güvenlik garantisi ve Avrupa projesinin onuru arasında bir denge olmasını temenni ediyoruz. Afganistan'da istediğimiz daha fazla istikrar, insan haklarını, değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak." açıklamasında bulundu.

Michel, Afganistan'daki durumun "dramatik ve öncesi görülmeyen bir şekilde olmaya devam ettiğini" vurguladı.

"AFGANİSTAN'DAKİ BU SON 20 YIL BOŞA GEÇMEDİ"

"Afganistan'daki bu son 20 yıl boşa geçmedi. İspanya, her zaman insan haklarını, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmaya hazır olacaktır." diyen Sanchez de "AB'nin birlik ve dayanışmasını göstererek Afganistan'dan tahliyelerle bu ülkedeki dramatik duruma karşılık verdiğini" savundu.

Diğer yandan 800 kişilik kapasiteye sahip geçici barınma merkezinin kurulduğu Torrejon de Ardoz askeri üssünde mevcut durumda 200 kadar mültecinin bulunduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık kontrolünden geçirilen Afgan mültecilerin en fazla 72 saat Madrid'deki askeri üste tutulacağı, daha sonra geçici dolaşım izinleri verilerek kendilerini alma taahhüdünde bulunan AB ülkelerine gönderilecekleri açıklandı.

MUHALEFETTEN SANCHEZ'E SERT ELEŞTİRİ

İspanya'daki sağ görüşlü muhalefet partileri, Afganistan'daki gelişmelerin başlamasından bu yana tatilini yarıda kesmediği, sadece Twitter'dan açıklama yaptığı ve Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirme konuşması yapmadığı gerekçesiyle Başbakan Sanchez'i sert dille eleştirdi.

Muhalefet liderleri, Sanchez'i "AB liderlerini, İspanya iç politikasına alet etmek ve birlikte fotoğraf vermek için Madrid'e çağırmakla" suçladı.

Etiketler : avrupa birliği afganistan taliban
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