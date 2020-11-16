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16 Kasım 2020 Pazartesi 02:40:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 02:43:00

Avrupa Birliği'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması: Üzüntü duyuyoruz, acilen geri alınmalı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasından ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik açıklamalardan üzüntü duyduklarını belirterek, "Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, BM Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif yoktur." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği  Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret ettiği KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Borrell, Maraş'ta bugünkü gelişmelerin, diyaloğa alan açma girişimleri devam ederken ve Kıbrıs sorununun çözümü ve adanın birleşmesine yönelik müzakerelerin BM himayesinde hızla başlamasına ihtiyaç duyulduğu bir zamanda meydana geldiğini belirtti.

Borrell, AB'ni, müzakereleri desteklemeye ve kalıcı çözüm bulunmasında aktif rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti ve şunları ekledi:

AB, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğin olduğu federasyon temelinde, BM çerçevesinde ve AB'nin kuruluş ilkeleri çizgisindeki birleşmeye tam olarak bağlıdır

Borrell, Maraş'ın statüsü hakkında, BM'nin ilgili kararlarıyla uyum içinde olmayan eylemde bulunulmaması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin, müzakerelere yardımcı olacak ortam yaratılması sorumluluğuyla hareket etmesi ve somut katkı sunması gerektiğini belirtti.

Borrell yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

AB'nin mesajı çok açıktır. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne BM Güvenlik Konseyi kararları temelindekinin dışında alternatif yoktur. Bu bakımdan Maraş'taki kapalı bölgenin açılmasıyla ilgili bugünkü eylemlerden ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM ilkeleriyle çelişen açıklamalardan üzüntü duyuyoruz. Bunlar daha fazla güvensizliğe, bölgede daha fazla gerilime neden olacaktır ve acilen geri alınmalıdır.
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