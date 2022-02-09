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09 Şubat 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 16:00:00

Avrupa Birliği Rusya konusunda hemfikir! Putin Avrupa'yı birleştirdi

Kaynak: Hürriyet

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Rusya-Ukrayna sınır hattında yaşanan gerilim Avrupa'yı yıllar sonra yeniden aynı safta topladı. Liderler uçuruma yuvarlanan birliği toparlamak için yoğun çaba sarf etse de Avrupa'yı yeniden birleştiren isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

Avrupa Birliğinde yer alan 7 ülkenin katılımı ile yapılan bir ankete göre, Avrupalıların çoğu Putin'in bu yıl içerisinde Ukrayna'yı işgal edeceğine inanıyor. Katılımcılar olası bir işgal durumunda Avrupa Birliği ve NATO'nun Ukrayna'ya yardım etmesi gerektiğini belirtirken, verdikleri desteğin olası Rus tehdidi riskine 'değer' olduğunu söyledi.

'AB için sonun başlangıcı' bir kaç yılın en hararetli tartışmalarından biri. İngiltere'nin AB'den çıkması sonrası diğer üye ülkelerde de yükselen ayrılık çağrıları, Koronavirüs salgınının başarılı bir şekilde yönetilmemesi gibi bir çok sebep Avrupa Birliği'nin artık 'yetersiz ve işlevsiz' olduğu düşüncelerine yol açmıştı.

Liderler uçuruma yuvarlanan birliği toparlamak için yoğun çaba verse de Avrupa'yı yeniden birleştiren isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Rusya-Ukrayna sınır hattında yaşanan gerilim Avrupa'yı yıllar sonra yeniden aynı safta topladı.

DİKKAT ÇEKEN ANKET

AB nüfusunun üçte ikisini oluşturan yedi ülkede yapıla bir ankete göre Avrupa genelinde çoğunluk, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünüyor ve hem NATO hem de AB'nin Kiev'in yanında olması gerektiğine inanıyor.

PUTİN AVRUPA'YI BİRLEŞTİRDİ

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) direktörü Mark Leonard, anketteki verilerin Avrupa'da jeopolitik bir uyanışa işaret ettiğini belirterek "Avrupa Birliği devletleri bölünmüş, zayıf ve eksik olarak tasvir edildi ancak Rusya'nın savaş hazırlıkları Avrupa vatandaşlarını birleşti. AB'de çoğunluk Putin'in askeri harekat başlatabileceği ve Avrupa'nın NATO ortaklarıyla birlikte Ukrayna'nın yardımına koşması gerektiği konusunda hemfikirler." dedi.

ÇOĞUNLUK RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEĞİNE İNANIYOR

Araştırmanın yazarları, anketin 'savaşın düşünülemez olduğu' klişesini yıktığını söyledi. Ocak ayı sonlarında yapılan ankete katılan yedi ülkeden altısının çoğunluğu Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal edeceğine inanıyor.

Rus işgalinin muhtemel olduğunu düşünenlerin oranı Finlandiya'da yüzde 44, Fransa ve İtalya'da yüzde 51, Almanya'da yüzde 52, İsveç'te yüzde 55, Romanya'da yüzde 64 ve Polonya'da ise yüzde 73 oldu.

Finlandiya'da ankete katılanların yüzde 56'sı AB'nin Ukrayna'ya yardım edeceğini, yüzde 59'u ise kriz anında NATO'nun devreye gireceğini söyledi.

NATO'DAN ÇOK AVRUPA BİRLİĞİ'NE GÜVENİYORLAR

Ankete katılan insanlara 'Rusya Ukrayna'yı işgal ederse AB vatandaşlarının çıkarlarını korumak için en çok kime güveniyorsunuz' sorusu yönetildi. Her ülkede ankete katılanların en az yarısı bu konuda AB'ye güvendiklerini söyledi. İsveç ve Finlandiya'da AB'ye olan güven NATO'dan bile daha fazlaydı.

ABD'YE GÜVEN ÇOK DAHA DÜŞÜK

Ankette Washington'a duyulan güven Avrupa Birliği'ne oranla önemli ölçüde daha düşüktü. Polonya ve Romanya hariç tüm ülkelerde katılımcılar Almanya'ya ABD'den daha fazla güvendiklerini açıkladı. Araştırmanın yazarları "Avrupalıların çoğu, Avrupa'yı savunmak için hala NATO'ya güveniyor." dedi.

AVRUPA RUS TEHDİTLERİNE HAZIR

Araştırma ayrıca Avrupalıların Ukrayna'yı savunmanın bir sonucu olarak mülteci akını, daha yüksek enerji maliyetleri, ekonomik zorlama, siber saldırılar gibi olası Rus tehditlerini kabul etmeye hazır olduklarını gösterdi.

Polonya, Romanya ve İsveç'teki katılımcılar, Ukrayna'ya yardım etmenin tüm bu olası sonuçların "riskine değer" olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarları birçok Avrupalının Putin'in tehditlerini sadece sadece komşu bir ülkeye değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik düzenine de bir saldırı olarak gördüğünü vurguladı.

KREMLİN'DEN 'OLUMLU SİNYAL' AÇIKLAMASI

Kremlin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransız ve Ukraynalı liderlerin Kiev'deki görüşmesinin ardından Ukrayna krizinin çözümü için 'olumlu sinyaller' geldiğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Kiev ile doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmalara atıfta bulunarak, 'Ukrayna'ya bir çözümün yalnızca Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesine dayanabileceğine dair olumlu sinyaller vardı' dedi.

Etiketler : Avrupa Dış İlişkiler Konseyi RUSYA PUTİN AB
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