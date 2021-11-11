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11 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 17:00:00

Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı Büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti.

Avrupa Birliği Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar raporunda Türkiye için olan büyüme beklentisini yüzde 5.2'den yüzde 9'a çıkardı.

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı.

"Toparlamadan genişlemeye" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda'nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Avro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya'da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan'da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya'da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü.

Etiketler : Avrupa Birliği Avrupa Ekonomik Tahminleri Türkiye Sonbahar raporu
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