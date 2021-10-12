AB'den ilk yorum geldi!

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12 Ekim 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 18:00:00

Avrupa Birliği: Fransa-Yunanistan anlaşması ile ilgili yorum yapamayız

Kaynak: AA

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Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'na yönelik açıklama yapan Avrupa Birliği, anlaşmasının "ulusal salahiyetler" kapsamında olduğunu, konu hakkında yorumda bulunamayacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan savunma ve güvenlik anlaşmasının "ulusal salahiyetler" kapsamında olduğunu, konu hakkında yorumda bulunamayacaklarını söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, iki ülke arasındaki anlaşmanın Avrupa'nın stratejik özerkliğinin konuşulduğu bir dönemde AB'nin kolektif savunma çabalarına etkisine dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

AB ülkeleri arasındaki anlaşmalarla ilgili yorum yapmadıklarını belirten Massrali, "Bu ikili bir askeri iş birliği ve silah ihracatı anlaşmasıdır. Genel olarak üye ülkelerin anlaşmaları hakkında yorum yapmak gibi bir uygulamamız bulunmuyor. Bu tür anlaşmalar ulusal yetki alanındadır." dedi.

Yunanistan ile Fransa, Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Yunanistan Parlamentosu anlaşmayı geçen hafta onaylamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Yunanistan ile 3 savaş gemisinin satışını da içeren anlaşma imzaladıklarını geçen ay sonunda açıklamıştı.

Etiketler : Avrupa Birliği FRANSA YUNANİSTAN
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