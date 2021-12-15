VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kripto platformunda hata: Kullanıcılar Elon Musk'tan daha zengin oldu
Hong Kong'da büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!
''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
"Kilit ortakla iş birliği yapmaya kararlıyız"
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
Marmara'da kar alarmı!
Asgari ücrete prim dopingi!
"Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı"
Kendisiyle rakip
30 aşçıdan yılbaşı yılbaşı
Virüs ve bakteriler ‘Sis'e tutunuyor
Koronavirüs kör edebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Aralık
Spor sonrası kas ağrısı magnezyum eksiğine işaret
Güçlü bağışıklık için C ve D vitamini önemli
Omicron Avrupa'da kaç ülkede görüldü?
İngiltere'de aşı pasaportu onaylandı
Fuat Oktay: Türkiye ekonomide kalıcı istikrarı hedefliyor
BAE'nin F-35 anlaşmasından çekileceği iddiası
Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir
DSÖ: Aşının koronavirüsten koruma etkisinde düşüş var
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Türkiye'de 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi
15 Aralık 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 09:30:00

Avrupa Birliği duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan'ın demir yolu hatları konusunda anlaştığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demir yolu hatları konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Michel, Aliyev ve Paşinyan ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmeden sonra gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunların çözülmesi için diyalog kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven seviyesi olması, farklı pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Örneğin bu gece demir yolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli." dedi.

Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demir yolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı." ifadesi yer aldı.

AB'nin bağlantı hatlarını ekonomik yatırım planı kapsamında desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

Michel, otoyol bağlantısı dahil olmak üzere bazı konularda ise görüşülmesi gereken başlıkları Aliyev ve Paşinyan'ın belirlediğini, ilerleyen dönemde bunların müzakere edilmesini ümit ettiğini dile getirdi.

ZENGEZUR MADDESİNİ ERMENİSTAN UYGULAMIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan'ın daha önce imzaladığı ortak bildiride Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı kara ve demir yoluyla birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili hususların yer aldığı madde Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle hayata geçmemişti.

Aliyev, Brüksel'de Paşinyan ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Zengezur koridorunun Laçın koridoru ile aynı yasal rejime tabi olması gerektiğinin altını çizerek, Laçin koridorunda gümrük bulunmadığını, bu nedenle Zengezur koridorunda da gümrük bulunmaması gerektiğini söylemişti.

Aliyev, "Ermenistan, gümrük kurulmasında, mallar ve kişilerin kontrol edilmesinde ısrarcı davranırsa biz de Laçın koridorunda aynısı için ısrarcı oluruz. Bunun kararını Ermenistan verecek. Biz her iki seçeneğe de açığız. Ya ikisinde de gümrük olmayacak ya da ikisinde de olacak." demişti.

MİCHEL, ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BİR SÜRE YALNIZ BIRAKMIŞ

Michel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken sorunları çözmek için siyasi irade gösterilmesi ve özellikle liderler arasında doğrudan temas kurulmasının önemine değindi.

Üçlü görüşmenin bir bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ı bir süre yalnız bıraktığını dile getiren Michel, "Benim için iki lideri desteklemek ve cesaretlendirmek önemliydi. Aynı zamanda her ikisinin doğrudan birbirleriyle konuşması da çok önem taşıyordu." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİN DÜŞMESİ İÇİN SOMUT ADIM İHTİYACI"

AB Konseyi'nden üçlü görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021'de imzaladıkları üçlü ortak bildirilere uyacaklarını teyit ettikleri bildirildi.

AB'nin bölgede mayın temizleme çalışmalarını ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki güven artırıcı önlemleri destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan'ın iki ülke arasındaki sınır belirleme müzakerelerinin başlatılması için gerekli ortamın sağlanması amacıyla sahada gerginliğin düşürülmesine yönelik daha fazla somut adım atılması ihtiyacı bulunduğu üzerinde mutabık kaldıkları kaydedildi.

Etiketler : AB Konseyi Başkanı Charles Michel İlham Aliyev Nikol Paşiyan Ermenistan
Serenay yakayı ele verdi

Serenay yakayı ele verdi
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu

Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Kerem'den sürpriz proje

Kerem'den sürpriz proje
Yarışma programında yer alacak

Yarışma programında yer alacak
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
izmir'de organik tarım zamanı

izmir'de organik tarım zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER