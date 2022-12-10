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10 Aralık 2022 Cumartesi 20:14:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 20:14:00

AB, Kosova'daki saldırıları kınadı, gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Kosova'da meydana gelen saldırıları kınayarak, hem bu ülke hem Sırbistan'ın AB üyelik yolu için gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Kosova'da meydana gelen tüm şiddet olaylarını ve saldırıları elbette kınıyoruz" dedi.

Gerginliğin azaltılması çağrısında bulunan Stano, bunun her şeyden önce yerel halkın yararı için gerekli olduğunu vurguladı.

Stano, AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) ve NATO'nun Kosova Gücünün (KFOR) sahada güvenliği sağlamak için bulunduğuna işaret ederek, devriye gezmeye ve durumu izlemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin her iki ülkenin AB üyeliği için şart olduğunu ifade eden Stano, geçen hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde bu konuda defalarca çağrıda bulunulduğunu aktardı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova, bir kez daha gerildi.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyadaki haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu ifade ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Etiketler : AB Komisyonu Avrupa Birliği AB Kosova
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