  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
Formula 1 Barcelona'da zirvenin adı Lewis Hamilton
Libya ordusundan dikkat çeken açıklama! Rusya'dan Darbeci Hafter'e 6 uçak sevkiyat
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine dayandı
Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
Ali Koç bizzat devrede! Mame Thiam Fenerbahçe yolunda
Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ diyeceklerine...
Leipzig Sörloth transferini bitirmek üzere
Lukaşenko'ya karşı protestolar 8 gündür devam ediyor
İçişleri duyurdu: 5 terörist Şırnak'ta teslim oldu
Afganistan'daki saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti
Rumların sözde belediye başkanı Yoannu itiraf etti: Türkler blöf yapmıyor
Galatasaray'dan sevindiren haber... Testler negatif çıktı
ABD'de koronavirüs kabusu! Son 24 saatte bin 95 kişi hayatını kaybetti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Rusya'da son durum: Vaka sayısı 922 bini geçti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Joe Biden açıklaması
"Rusya'ya ait 6 kargo uçağıyla Hafter'e yeni sevkiyatlar yapıldı"
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındılar
16 Ağustos 2020 Pazar 18:35:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 18:35:00

Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Son 24 saatte Azerbaycan'da 112, Belarus'ta 92, Moldova'da 278 ve Tacikistan'da 36 vaka tespit edildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 278 artarak 30 bin 183’e, ölü sayısının ise 1 artışla 896'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 312 kişinin daha iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 21 bin 220 olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de vaka sayısı 3 artarak 1713’e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede yaklaşık 35 bin 135 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400’ün üzerine çıkmıştı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 165 artarak 35 bin 109'a, ölü sayısının 2 artışla 230'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 621 artarak 30 bin 664'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 87'sinin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 215 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirleri dünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

AZERBAYCAN

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 112 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 219'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 178 artarak 31 bin 875'e ulaştı.

Bugüne kadar 831 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 1838 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 10 gündür günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Azerbaycan'da 506 Kovid-19 hastası hayatını kaybetmişti.

BELARUS'TA GÜNLÜK VAKA SAYISI YENİDEN 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 92 artarak 69 bin 516’e, ölü sayısı ise 3 artışla 610’a yükseldi.

325 kişi daha sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 67 bin 72'ye ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, haftanın başında üç gün art arda 100’ün altında görülmüştü.

TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 36 artarak 8 bin 65'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 40 artarak 6 bin 855'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı 64 kişinin öldüğü ülkede 1146 kişinin tedavisi sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER