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09 Nisan 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 09:15:00

Austin ile Gakant telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile WCK çalışanlarına saldırıyı görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldüğü saldırıyı ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin ile Gallant telefonda görüştü.

Austin ve Gallant, İsrail'in, WCK çalışanlarına yönelik saldırı hakkındaki soruşturması ile böyle bir saldırının tekrar yaşanmaması için önlemlerin alınması hakkında konuştu.

Bakan Austin ayrıca Gazze'ye insani yardımların artırılmasının önemini vurguladı.

WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : abd israil gazze
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