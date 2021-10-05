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05 Ekim 2021 Salı 12:27:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 12:37:00

Atina'yı karıştıran olay! Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor

Kaynak: Yeni Şafak

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"Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet ile Atina'da Parlamento binası önüne gelen bir Yunan, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Yunanistan'da bir kişi, başkent Atina'daki Parlamento binası önüne, üstünde Yunanca "Evimi Türk'ler tutuyor. Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı aracını bıraktı. Daha sonra aracını patlatarak havaya uçuracağını söyleyen 58 yaşındaki Yunan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

"HAVAYA UÇURACAĞIM"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre dün, başkent Atina'daki Parlamento binası önünde yer alan Meçhul Asker Anıtı'nın hemen yanına gelen şahıs, LPG'li kamyonetini havaya uçuracağı tehdidinde bulundu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Polislerin müdahalesiyle gözaltına alınan şahısın 58 yaşında psikolojik sorunları bulunan bir çiftçi olduğunu söyledi

Parlamento önüne bıraktığı araç ise ülkede gündem oldu. Kamyonetin üstündeki Yunanca yazılarda "Evimi Türk'ler tutuyor. Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor. Kanıtları da burada" ifadesi yer alıyor.

PATLAYICI BULUNMADI

Yapılan incelemelerde araçta patlayıcı madde bulunmadı. Kalamata kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu.

Etiketler : Yunanistan Meçhul Asker Anıtı Atina
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