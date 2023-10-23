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23 Ekim 2023 Pazartesi 22:29:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 22:29:00

Atina'da halk Filistin için meydanlardaydı, Miçotakis Netanyahu'ya koştu!

Kaynak: IHA

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Atina'da geçtiğimiz günlerde binlerce kişi Filistin'e destek için yürümüştü bugün ise Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, işgal altındaki Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, işgal altındaki Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Buraya sadece bir müttefik olarak değil, gerçek bir dost olarak da geldim" dedi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 17. gününde devam ederken, İsrail'i destekleyen Avrupalı liderlerin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ziyaretleri sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bugün İsrail'in işgali altındaki Kudüs'e geldi. Miçotakis, temasları çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Maximos Malikanesi'nde herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirilen ikili görüşmeye ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Miçotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya sadece bir müttefik olarak değil, gerçek bir dost olarak da geldim. Sizi desteklemeye devam edeceğiz. Desteğimize, yardımlarımıza güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yunanistan israil miçotakis
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