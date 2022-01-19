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19 Ocak 2022 Çarşamba 09:02:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 09:05:00

Atina'da büyük hazımsızlık! ABD Türkiye'yi tercih etti

Kaynak: TRT Haber

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ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesi Yunan basının manşetlerinden düşmezken, hazımsızlık gözler önüne serildi. Yunan basını, ABD'nin Atina'ya karşı Ankara'yı tercih ettiğini ifade etti.

Yunan basınının gündeminde ABD'nin Eastmed projesinden çekilmesi var. Bir gazete Washington'un Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de yüzüstü bıraktığını yazdı. Diğer bir site ise "Biden'ın EastMed'i terk etmesi, Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferidir" dedi.

ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesi, günlerdir Yunan basının manşetlerinden düşmüyor.

Konuyla ilgili Greek City Times gazetesinde Paul Antonopoulos imzasıyla bir makale yayımlandı.

Makalede, Joe Biden yönetiminin Türkiye ile herhangi bir çatışma yaşamamak adına EastMed projesinden desteğini çektiği savunuldu.

Yunan makamlarının ABD'ye, kamuoyu önünde herhangi bir tepki göstermemesi eleştirilirken, Miçotakis'in "ABD'nin desteği çekmesi önemli değil." açıklaması yeterli görülmedi.

Makalede, göreve geldiğinde Biden'a Yunan halkının yüzde 54'ünün destek verdiği çekilme kararı sonrası ise ABD'nin Yunanistan'daki imajının zedelendiğine işaret edildi.

"WASHİNGTON İÇİN YUNANİSTAN TÜRKİYE KADAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Ayrıca makalede, bu sürecin, Atina'nın yüzünü Avrupa Birliği'ne (AB) dönme ihtimalini güçlendirdiği savunuldu.

TRT Haber'in haberine göre, Makalede, "Washington, Yunanistan'ın kendileri için Türkiye kadar önemli olmadığını kanıtladı. ABD, hiçbir hükümetin, hatta bir müttefikin bile onlara güvenemeyeceğini bir kez daha kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ YENİ TÜRK ZAFERİ"

Yunan haber sitesi Defencenet de benzeri bir yazı kaleme aldı.

"Biden'ın EastMed'i terk etmesi, Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferidir" başlıklı yazıda, "Son zamanlarda Biden hükümeti, çok net bir Türkiye yanlısı 'dönüş' sergiledi" değerllendirmesi yapıldı.

Etiketler : EastMed projesi ABD TÜRKİYE YUNANİSTAN
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