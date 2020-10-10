10 Ekim 2020 Cumartesi 12:16:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 12:16:00
Ateşkes kararına rağmen haydut Ermenistan saldırılarını sürdürüyor
Kaynak: AA
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Karabağ'da cenazelerin ve esirlerin değişimi için başlatılan ateşkesi Ermenistan deldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.
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