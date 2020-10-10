Ateşkes kararına rağmen haydut Ermenistan saldırılarını sürdürüyor

Ateşkes kararına rağmen haydut Ermenistan saldırılarını sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.



Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.