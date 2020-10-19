  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9241
  • Euro
    9,2814
  • Altın
    486,3310
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
''Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi'' Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli, izleyiciyle buluştu
Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundular
İlk yurt dışı ziyaretini Vietnam'a yaptı: İş birliği hedefliyorum
Mehmetçikten nokta operasyon! Azılı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ermeni güçlerine ağır darbe! Azerbaycan bilançoyu açıkladı
ABD basınından flaş iddia: Trump, Esed'e gizli mektup yazdı
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye mesajı
Suudi Arabistan Kralı Selman yeni atamalar gerçekleştirdi
Avustralya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin saysı 905'e yükseldi
TIR parkında husumetlisine ateş açtı: 1 ölü
Kolombiya'daki "Minga" yerli toplulukları Bogota'da
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 118 bin 321
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Araç tarlaya uçtu, onlarca sandık etrafa saçıldı: 1 yaralı
Virajı alamayan lüks araç şarampole uçtu!
Aliyev duyurdu! Azerbaycan ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
"Fatih: Keşfe Giden Yol" belgeseli izleyiciyle buluştu
Mustafa Destici, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
İşgalci Ermenistan askerleri silahlarını bırakıp kaçtı
Başkan Erdoğan şair Nuri Pakdil'i andı
Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
19 Ekim 2020 Pazartesi 07:41:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 07:41:00

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 118 bin 321'e yükseldi.

Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 114 bin 642’ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 550 bin 273’e çıktı.

İRAN’DA VAKA SAYISI 530 BİN 380

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 30 bin 375’e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 530 bin 380’ne çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 426 bin 634 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 254 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 388 BİN 569

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 388 bin 569’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 660 kişi olarak raporlandı.

ENDONEZYA’DA VAKA SAYISI 361 BİN 867

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 511 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 361 bin 867 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER