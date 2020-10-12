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12 Ekim 2020 Pazartesi 08:02:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 08:02:00

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Kaynak: DHA

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 81 bin 443'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 109 bin 184'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 120 bin 538'e çıktı.

İRAN’DA VAKA SAYISI 500 BİN 75

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 28 bin 544 yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 500 bin 75’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 402 bin 330 olarak raporlanırken, can kaybı ise 9 bin 852 olarak raporlandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 378 BİN 266

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 378 bin 266’ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 524 kişi olarak raporlandı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA VAKA SAYISI 339 BİN 267

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 43 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 339 bin 267 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

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