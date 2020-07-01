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01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53:00

Astana sonrası Putin'den flaş açıklama: Ateşkes ile idlib'de durum dengelendi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türkiye ile birlikte gösterilen çabalar sonucunda ateşkesin sağlanması ile ilgili durumun önemli ölçüde dengelendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'nde konuştu.

Astana Formatı garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konusunda çok işler başardığını belirten Putin, "Bölgede şiddetin seviyesi azaldı. Yavaş yavaş normal hayata dönülüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi diplomatik çözüm için gerekli şartlar oluşturuldu. Bugünkü zirvenin ana hedeflerinden biri beraber mevcut durumu analiz etmek ve Suriye’de uzun vadeli normalleşmenin sağlanabilmesi konusunda anlaşmaya varmaktır. Uluslararası terörizm ile mücadelenin devamı konusunda ve hala var olan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Putin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, Suriye’nin kuzeydoğusunda ve Fırat'ın doğusunda DEAŞ terör örgütünün gözle görülür şekilde faaliyetlerinin aktif hale geldiğini dile getirdi.

İdlib konusunda da çabaların sürdüğünü anlatan Putin, "Türk dostlarımızla birlikte İdlib ile ilgili 17 Eylül 2018’de varılan Soçi mutabakatı ve ona 5 Mart’ta ilave edilen protokolün hayata geçirilmesi amacıyla sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Elbette, tüm sorunlar çözülmedi. Her şey yapılmadı. Fakat gösterilen çabalar sonuç getiriyor. Mesela, ateşkesin ilan edilmesiyle İdlib’de durum önemli ölçüde dengelendi." şeklinde konuştu.

Suriye’deki siyasi süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, Cenevre’de anayasa komitesi çerçevesinde Suriyeliler arasındaki diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Putin, "Bu sürecin desteklenmesi, katılımcıların görüşmelerine yardımcı olunması ve doğrudan diyaloğun başlatılması ve Suriye’nin gelecekteki devlet yapısının parametrelerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır." dedi.

Rusya, Türkiye ve İran’ın sosyal, ekonomik alanlarda, Suriye dışına göç edenlerin geriye dönmesi ve Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusunda pek çok şeyi yapabileceğine dikkati çeken Putin, Suriye’deki çatışmaların ve teröristlerle mücadelenin uzun yıllardır Suriye’nin ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Putin, uygulanan yaptırımların da Suriye'deki şartları olumsuz etkilediğini bildirdi.

Putin, "Rusya tarafı Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Astana sürecinin garantörü olarak Rusya, İran ve Türkiye’nin kararlığını gösteren bu belgeyi destekliyor. ifadelerini kullandı.

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