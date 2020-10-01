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01 Ekim 2020 Perşembe 22:01:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 22:01:00

Assange'ın ABD'ye iade davasında karar 4 Ocak'ta verilecek

Kaynak: AA

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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararın 4 Ocak'ta verileceği açıklandı.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade davasında İngiltere’nin başkenti Londra’da hakim karşısına çıktı. 7 Eylül'de başlayan duruşmaların son gününde Assange'ın destekçileri, Old Bailey Mahkemesi önünde gösteri düzenledi.

Son şahitlerin dinlenmesinin ardından davaya bakan Hakim Vanessa Baraitser, kararını 4 Ocak'ta vereceğini duyurdu.

Assange'ın partneri Stella Moris ise duruşmalar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, Julian'ın hayatı için bir savaş. Basın özgürlüğü için bir savaş." dedi.

ABD'nin tamamen yasal olan normal gazetecilik faaliyetlerini bir suç haline getirmeye çalıştığını kaydeden Moris, "ABD, yayınladıkları şeyi beğenmezse dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir gazeteciyi ABD'de yargılayabileceğini söylüyor. Bu dava zaten basın özgürlüğü konusunda ürpertiye yol açıyor. Bu, gazeteciliğe, halkın bilme hakkına ve güçlülerden hesap sorabilme kabiliyetimize yönelik bir saldırı." diye konuştu.

175 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

ABD ise Assange'ın yayınladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürüyor.

DAVA SÜRECİ

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti. İade davasının ilk turu şubat ayında görülmüş, mayıs ayında yapılması planlanan ikinci tur ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.

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