Rusya'nın askeri müdahalesi gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı

Askeri müdahale Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı
Kaynak: AA / Akşam
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 42 artış gösterdi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 eurodan kapanmıştı.
Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 16.41'de 125 euroyu gördü.
Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 42 artış kaydetti.
Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artması nedeniyle yükseliyor.
İhtiyacın yüzde 40'ı Rusya'dan tedarik ediliyor
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.