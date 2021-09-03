Aşırı soğukların nedeni ortaya çıktı! Sıcaklıklar daha da düşecek

Aşırı soğukların nedeni ortaya çıktı! Sıcaklıklar daha da düşecek

Buzulların erimesi yeryüzünde sıcaklıkları artırırken, aşırı soğuklara da neden oluyor.

NTV'de yer alan habere göre ABD'de Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, kutup bölgesindeki buzullarda görülen erimenin özellikle Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da kış mevsimine olan belirgin etkisi ortaya çıktı.

Kutup bölgesindeki hava akımının meteorolojik olarak takibi sonrası bölgedeki aşırı sıcaklık artışının bu gelişmeyle ilişkili olduğu görüldü. Buradan hareketle, sıcaklık artışına bağlı olarak bu bölgede gözlenen hava girdaplarının genişleyerek daha aşağıya kadar ulaştığı belirtildi.

Ayrıca uydu gözlemlerinin başladığı 1979'dan bu yana genişlemenin giderek arttığı ortaya konan araştırmada, bilim insanları bu yıl Şubat ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk hava dalgasının temel nedeni olarak da bu girdaplardaki yayılmayı gösterdi.

MIT'den bilim insanı Dr. Judah Cohen gözlem ve modellemelere dayanan araştırmalarının, kutuplardaki ısınmanın yerküreye etkisinin nasıl olduğunu somut verilerle açıklaması adına önemli olduğunu söyledi.

Araştırma ekibi, küresel ısınmanın yalnızca hava sıcaklıklarındaki artışla ilişkilendirilmesine dair ön yargının da bu araştırmayla kırılmasını umuyor.

Dr. Cohen, aşırı soğuk hava dalgası ve kutuplardaki hava akımları arasındaki bağlantının önlem alma konusunda da yetkililerin daha hazırlıklı davranmasına yardımcı olacağını anlattı. Böylece hava akımlarındaki değişimler takip edilerek Teksas'ta bu yıl yaşanan soğuk havadan kaynaklı ölümleri engellemenin mümkün olduğunu ekledi.