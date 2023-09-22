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22 Eylül 2023 Cuma 17:37:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 17:37:00

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen'e kötü haber: Savcılıktan dava açılması talebi

Kaynak: AA

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Fransa'da savcılık, Avrupa Birliği'nin (AB) fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Marine Le Pen hakkında dava açılmasını talep etti.

Paris Savcılığından, AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, savcılık, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "hayali istihdamlarla" ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

Savcılık, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil 11 Ulusal Cephe (FN) partili AP milletvekilleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandığı ve "suçu gizlediği" gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

Ayrıca savcılık, Le Pen ve Jean-Marie Le Pen'de dahil 6 kişinin kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı yapmaktan da yargılanmasını istedi.

Söz konusu suçlar için 10 yıl hapis cezası ve 1 milyon avro veya zimmete geçirilen meblağının iki katı para cezası bulunuyor.

Le Pen'in, AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Le Pen dahil ve FN partili bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla ilgili Fransa'da 2015'te soruşturma açılmıştı.

Etiketler : fransa le pen fransa le pen
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