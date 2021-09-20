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20 Eylül 2021 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 23:52:00

Aşı olmayan ABD'ye giremeyecek

Kaynak: AA

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ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Covid-19 önlemleriyle ilgili bugün yeni politikalarını açıklayacağını söyledi.

TAM AŞI ZORUNLULUĞU

Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini duyurdu.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesiyle ilgili duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

AŞI ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği COVID-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanları kapsayacak şekilde genişletmişti.

Etiketler : Biden ABD aşı Kovid-19 aşısı zorunluğu
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