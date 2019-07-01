Asi geline dadı dayanmıyor
Kaprisli tavırlarıyla çalışanları bıktıran İngiliz Kraliyet gelini Meghan Markle, henüz 2 aylık oğlu Archie’ye üçüncü dadıyı tuttu.
'KİŞİSEL NEDENLERDEN' KOVDU
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gözde çifti Meghan Markle ve Prens Harry, 6 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Archie için doğru dadıyı bulmakta zorlanıyor. 37 yaşındaki Markle, doğumun üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden üçüncü dadıyı işe aldı. İngiliz basınına göre, çalışanlar, bebeğin ya da ebeveynin ihtiyaçlarını karşılamadığı için değil, ‘kişisel nedenlerden’ dolayı işten çıkarıldı. Çiftin bugüne özel işlerini yapan diğer çalışanların da Markle’ın kaprislerine dayanamayıp gittiği iddia edilmişti.
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