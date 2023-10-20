VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?
Ege Bölgesi'nde 179 bin ton pamuk üretimi bekleniyor
Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 51 liraya yükseltildi
Bakan Kacır: Küresel yatırımcıların, petrokimya yatırımları için ülkemize ilgisi yüksek
İsrail'in El-Ehli Hastanesine düzenlediği saldırı Gazze savaşında dönüm noktası oldu
Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
20 Ekim 2023 Cuma 14:55:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 14:55:00

ASEAN'dan İsrail-Filistin çatışmasında "şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğince (ASEAN), İsrail-Filistin çatışmasında "can kayıplarının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail-Filistin çatışmasını ele alan "Orta Doğu'daki silahlı çatışmanın kızışması" konulu ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada ASEAN ülkelerinin, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden endişe duyduğu bildirilerek, "daha fazla can kaybının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması ve insani koridorların açılması" çağrısı yapıldı.

ASEAN üyesi ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan şiddet eylemlerinin kınandığı açıklamada, "İsrail ve Filistinlilerin, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarlı olarak yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşamasının sağlanması için müzakere edilmiş iki devletli çözüme desteğimizi yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ASEAN'ın taraflara "bölgedeki sivillerin güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması" çağrısı yaptığı bildirildi.

ASEAN üyesi ülkelerin bölgedeki vatandaşları için acil yardım sağlanması konusuna bağlı oldukları vurgulanan açıklamada, bölgede uzun ömürlü barış ve istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası toplum barış sürecini desteklemeye davet edildi.

Etiketler : ASEAN çağrısı İsrail-Filistin çatışması şiddet sonlandırılsın ASEAN
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Şerbetli set

Şerbetli set
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX