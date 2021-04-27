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27 Nisan 2021 Salı 19:03:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 19:04:00

Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor

Kaynak: AA

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Sayılan oyların yüzde 48,67'sını alan Başbakan Rama'nın partisi Sosyalist Partisi ilk sırada bulunuyor.

Arnavutluk'ta 25 Nisan pazar günü yapılan genel seçimde oyların tamamına yakını sayılırken, oyların yüzde 48,67'sini alan Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi (PS) seçimi önde götürüyor.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesindeki bilgilere göre, 5 bin 199 seçim merkezinden 4 bin 959'unda (yaklaşık yüzde 95'i) sayım işlemi tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 48,67'sını alan Başbakan Rama'nın partisi PS ilk sırada bulunurken, ülkedeki en büyük muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti (PD) öncülüğündeki 13 parti yüzde 39,40 oy aldı.

Bir diğer muhalefet partisi Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) yüzde 6,85 ile üçüncü sırada yer aldı, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise yüzde 2,24 oy aldı.

Mevcut sonuçlara göre PS 74 milletvekili elde ederken, PD 59, LSİ 4 ve PSD 3 milletvekili kazandı.

Devlet Seçim Komisyoneri İliryan Celibaşi, yaptığı açıklamada, ilk sonuçların 48 saatte açıklanacağını duyurmuştu.

Seçime katılım yüzde 47,94 olarak kaydedildi.

Etiketler : Arnavutluk Edi Rama sosyalist parti genel seçim
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