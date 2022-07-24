Arnavutluk'ta Bajram Begaj yemin ederek görevi devraldı

Arnavutluk'ta yeni Cumhurbaşkanı Bajram Begaj yemin ederek görevi devraldı.

AA'da yer alan habere göre, Mecliste düzenlenen yemin töreninde anayasa üzerine yemin eden Begaj, burada yaptığı konuşmada, bu sorumluluğu, Arnavutluk'un geri dönülmez Avrupa yolculuğuna girdiği tarihi bir anda üstlendiğini vurguladı.

Begaj, "Anayasa, ulusal çıkarlar ve Arnavutluk toplumunun ilerlemesine hizmet edeceğime ve Anayasa'nın ilkeleri doğrultusunda görevimi yerine getireceğime dair bugün yemin ettim." dedi.

Ortak bir dil bulunması noktasında tüm siyasi taraflar arasındaki iş birliğini destekleyeceğini dile getiren Begaj, herkesin sorumluluk duygusuna sahip olması ve ilgili makamların kararlarına saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Yemin töreninin ardından Begaj, selefi İlir Meta'dan görevi devraldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Vitore Tuşa, Begaj'a anayasayı teslim etti.

Begaj, "Halkımın hizmetkarı, ulusal birliğimizin temsilcisi, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Preşova Vadisi ve diğer yerlerde yaşayıp çalışan tüm Arnavutların Avrupa-Atlantik yolculuğunun sarsılmaz bir destekçisi olacağım." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Begaj, 4 Haziran 2022'de mecliste yapılan oylamada cumhurbaşkanı seçilmişti.