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21 Ekim 2020 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 11:48:00

Arnavutluk ile Yunanistan anlaştı: Lahey'e gidiyorlar

Kaynak: AA

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Arnavutluk ile Yunanistan deniz alanlarının sınırlandırılması sorununu Lahey'e taşıma kararı aldı.

Arnavutluk ile Yunanistan, deniz alanları sınırlandırılması sorununu çözmek için Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası mahkemeye başvuracak.

Arnavutluk'u ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Tiran'da Başbakan Edi Rama ile görüştü.

Rama, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında çözülmesi gereken tüm sorunların, yapıcı bir ruh ve iyi niyetle ele alınması ve çözülmesi noktasında mutabık kaldıklarını söyledi.

Yunanistan'ın Arnavutluk için her zaman stratejik bir ortak olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini kaydeden Rama, Yunanistan'ı değerli bir komşu olarak gördüklerini ifade etti.

Arnavutluk ile Yunanistan hükümetleri arasında ortak toplantı düzenlenmesi için çalışmalara başlanacağını aktaran Rama, İyon Denizi'ndeki alanlarının sınırlandırılması konusunda ise şunları kaydetti:

"Bu konuyu uluslararası mahkemede ele almayı kabul ettik. Arnavutluk ile Yunanistan, uluslararası adalete başvuracak. Hemfikiriz ve bu şekilde ekonomik iş birliğine, bölgesel iş birliğine ve insanlara odaklanacağız. Arnavutluk'ta yaşayan Yunanlar ve Yunanistan'da yaşayan Arnavutların iyiliği için çalışacağız."

- YUNAN BAKAN DA ONAYLADI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da iki ülke arasındaki iş birliğinin, Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu güçlendirerek, bu hassas bölgedeki istikrarı pekiştireceğini söyledi.

Toplantıda, deniz alanlarının sınırlandırılmasını da ele aldıklarını aktaran Dendias, "Bu fikir ayrılığının giderilmesi, her iki ülke için de faydalı olacaktır. Arnavutluk ve Yunanistan olarak konunun uluslararası hukuka, Lahey'deki mahkemeye aktarılması noktasında mutabık kaldık." dedi.

Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz alanlarının sınırlandırılması görüşmeleri 2018 yılının nisan ayında resmen başlasa da taraflar nihai bir anlaşma sağlamamış, müzakereler zaman içinde askıya alınmıştı.

- YUNAN BAKAN PROTESTO EDİLDİ

Dendias, Tiran'daki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.

Bu arada, Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) ile Çameria Derneği tarafından Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı önünde Yunan Bakanın ziyareti protesto edildi.

Protestocular, Dendias'ın ziyaretinin, Arnavutluk'u ilgilendiren hiçbir konu hakkında olmadığını, sadece Yunan gündemini ilerletmeyi amaçladığını savundu.

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