Arjantin'in nüfusu 47 milyonu geçti

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC), ülkede 18 Mayıs'ta yapılan nüfus sayımına ilişkin ilk sonuçları paylaştı.

Buna göre, 2010 yılında yapılan önceki nüfus sayımına göre Arjantin'in nüfusu 7,2 milyon artarak, 47 milyon 327 bin 407 olarak kaydedildi.

Bunların yüzde 52,83'ünün kadın, yüzde 47,05'inin de erkek olduğu belirtildi.

INDEC, nüfus sayımının daha ayrıntılı ön sonuçlarını 90 gün içinde paylaşacağını, kesin sonuçların ise daha fazla zaman alacağını açıklamıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernadez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz, Arjantinliler 47 milyondan fazlayız! Bugün, herkesin çabaları sayesinde, daha iyi bir gelecek adına çalışmak için daha net bilgiye sahibiz." ifadelerini kullandı.