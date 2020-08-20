Arap ülkelerinde ölümler ve vaka sayıları arttı
Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) sebebiyle Fas'ta 32, Libya'da 5, Lübnan'da 4, Yemen'de 2, Bahreyn'de ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi Koordinatörü Muad Limurabıt, yaptığı basın açıklamasında, son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 775'e çıktığını söyledi.
Ülkede 1325 kişiye daha KOVID-19 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 47 bin 638'e ulaştığı kaydeden Limurabıt, iyileşenlerin sayısının da 32 bin 806'ya ulaştığını aktardı.
Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, KOVID-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 169'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 395 yeni vaka tespit edilmesiyle enfekte sayısının 9 bin 463'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 15 artarak 1018'e ulaştığı ifade edildi.
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