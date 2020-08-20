Arap ülkelerinde ölümler ve vaka sayıları arttı

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi Koordinatörü Muad Limurabıt, yaptığı basın açıklamasında, son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 775'e çıktığını söyledi.

Ülkede 1325 kişiye daha KOVID-19 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 47 bin 638'e ulaştığı kaydeden Limurabıt, iyileşenlerin sayısının da 32 bin 806'ya ulaştığını aktardı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, KOVID-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 169'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 395 yeni vaka tespit edilmesiyle enfekte sayısının 9 bin 463'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 15 artarak 1018'e ulaştığı ifade edildi.