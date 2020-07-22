  • BIST
    118080
  • Dolar
    6,8515
  • Euro
    7,9279
  • Altın
    411,2800
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
ABD, refakatsiz göçmen çocukları haftalarca gözaltında tutuyor
California Kovid-19'da New York'u geçti
GİGDER, 2023'te uluslararası yatırımcıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefliyor
Yüksek Askeri Şura, Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak
Yazar Asım Gültekin vefat etti
Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır
Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız
İran-ABD hattı kızışıyor: Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda
Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
CHP'li İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi
Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
Altun: Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur
'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü yatırılacak
Bakan Koca koronavirüs salgınında son durumu açıkladı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi
HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
Eşini defalarca kez bıçaklayıp, 'intihar etti' iddiasıyla sağlık ekiplerini aradı
Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:00:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:00:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1111'e, Kuveyt'te 417'ye, Fas'ta 285'e, Katar'da 163'e yükseldi. Tunus ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 594 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1111'e, vaka sayısının da 24 bin 872'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 16 bin 983'e ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 751 yeni vaka tespit edildi, 601 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybının 417'ye, vaka sayısının 61 bin 185'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 520'ye ulaştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 285, vaka sayısının da 17 bin 962 olduğunu aktaran bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 15 bin 636'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 163'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 441 artarak 107 bin 871'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 104 bin 641 olduğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı ise 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece vaka sayısının 1394'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana ülkede 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1108 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 7 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 1120 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, salgın nedeniyle vefat eden kişi sayısının 11 olduğu, sağlığına kavuşanların sayısının da 1035'e ulaştığı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER