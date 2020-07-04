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04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:05:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:05:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları arttı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 10, Katar ve Fas'ta ikişer, Kuveyt, Bahreyn ve Libya'da birer kişi daha yaşamını yitirdi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 203 oldu.

Ülkede vaka sayısı 1177 artarak 45 bin 106'ya, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 968'e çıktı.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 530 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 123'e, vakaların 99 bin 183'e çıktığı ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 90 bin 387 olduğu bilgisi paylaşıldı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 146 kişiye virüs bulaştığı, 54 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ölü sayısının 232'ye, vakaların 13 bin 434'e, iyileşenlerin de 9 bin 214'e çıktığı aktarıldı.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 813 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Ölü sayısının 360'a, vakaların 48 bin 672'ye çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların toplam sayısının da 39 bin 276 olduğu belirtildi.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin öldüğü, 573 kişiye virüs bulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, can kayıplarının 95'e, vakaların 28 bin 410'a yükseldiği, 23 bin 318 kişinin de sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 27 kişinin enfekte olduğu, 6 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 27'ye, vaka sayısının 918'e, iyileşenlerin sayısının ise 230'a yükseldiği bildirildi.

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