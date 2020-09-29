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29 Eylül 2020 Salı 00:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 00:00:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Fas'ta 2 bin 113'e, Umman'da 924'e, Kuveyt'te 605'e, Libya'da 527'ye, Ürdün'de 51'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha vefat ettiğini ve 1422 yeni vaka tespit edildiğini, 1877 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 2 bin 113'e, vaka sayısı 119 bin 107'ye ve sağlığına kavuşanların sayısı 97 bin 468'e ulaştı.

- UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirirken, 607 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 924'e, vaka sayısı 98 bin 57'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 88 bin 234'e yükseldi.

- KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin vefat ettiği ve 437 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 605'e, vaka sayısının 103 bin 981'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 95 bin 511 olduğu ifade edildi.

- LİBYA

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 849 yeni vaka tespit edildiği ve 390 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 527'ye, vaka sayısının 33 bin 213'e, iyileşen hasta sayısının da 18 bin 518'e çıktığı aktarıldı.

- ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha vefat ettiğini ve 734 yeni vaka tespit edildiğini, 137 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 51'e, vaka sayısı 9 bin 226'ya ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 364'e ulaştı.

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