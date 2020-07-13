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13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:02:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:02:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 3 bin 858'e, Fas'ta 250'ye, Cezayir'de 1011'e, Lübnan'da 36'ya, Ürdün'de ise 10'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 89 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 912 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 858'e ulaştığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 82 bin 70'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 543 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 24 bin 419'ya ulaştığı bildirildi.

- FAS

Fas Sağlık Bakanlığı da 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybının 250'ye yükseldiğini duyurdu.

Yeni vaka sayının 203 olduğu belirtilen ülkede toplam hasta sayısının şu ana dek 15 bin 745'e çıktığı kaydedildi.

- CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 kişi daha hayatını kaybetti, ülkede salgından ölenlerin sayısı 1011'e ulaştı.

Açıklamada, 483 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 19 bin 195'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 13 bin 743 kişi olduğu aktarıldı.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılığı açıklamada, ülkede 166 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı, toplam vaka sayısının 2 bin 334'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1420 kişinin iyileştiği, 36 kişinin ise salgından yaşamını yitirdiği kaydedildi.

- ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Sa'd Cabir, düzenlediği basın toplantısında, 3 kişinin salgına yakalandığını, toplam vaka sayısının ülkede 1179 olduğunu duyurdu.

Ürdün'de Kovid-19'dan şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü belirten Cabir, 997 kişinin ise iyileştiğini söyledi.

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