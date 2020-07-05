Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 368'e Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 323'e, Umman'da 213'e, Katar'da 128'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 638 kişinin enfekte olduğu, 520 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, ölü sayısının 368'e, vakaların 49 bin 941'e, iyileşenlerin 40 bin 463'e yükseldiği aktarıldı.
- BAE
BAE'de 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 683 kişinin enfekte olduğu, 440 kişinin iyileştiği ifade edildi.
Açıklamada, can kaybının 323'e, vakaların 51 bin 540'a, iyileşenlerin 40 bin 297'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
- Umman
Umman'da 10 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam can kaybının 213'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 1072 Kovid-19 vakası tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 46 bin 178'e yükseldiği kaydedildi.
- Katar
Katar'da, Kovid-19 hastası 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 616 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.
Ülkedeki can kaybının 128'e, vakaların 99 bin 799'a çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen sayısı 92 bin 284 olarak paylaşıldı.
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