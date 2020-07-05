Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 638 kişinin enfekte olduğu, 520 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 368'e, vakaların 49 bin 941'e, iyileşenlerin 40 bin 463'e yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE'de 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 683 kişinin enfekte olduğu, 440 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kaybının 323'e, vakaların 51 bin 540'a, iyileşenlerin 40 bin 297'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

- Umman

Umman'da 10 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam can kaybının 213'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1072 Kovid-19 vakası tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 46 bin 178'e yükseldiği kaydedildi.

- Katar

Katar'da, Kovid-19 hastası 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 616 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Ülkedeki can kaybının 128'e, vakaların 99 bin 799'a çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen sayısı 92 bin 284 olarak paylaşıldı.