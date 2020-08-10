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10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37:00

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 18 artarak 498'e yükselirken, Ürdün ve Filistin'de vaka sayıları attı.

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1230 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 498'e, vaka sayısının da 33 bin 237'ye yükseldiği ülkede, 23 bin 347 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 6 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle toplam vaka sayısının 1252'ye çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 11, toplam iyileşen hasta sayısının da 1203 olduğu bilgisine yer verildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan karantina merkezinde 3 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 18 bin 651'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 278'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığına işaret edilirken, salgın nedeniyle şu ana kadar 103 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

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