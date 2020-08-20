Arap ülkelerinde korona kaynaklı can kayıpları arttı

Arap ülkelerinde koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüs sebebiyle (Kovid-19) Fas'ta 29, Tunus'ta 3 kişi daha yaşamını yitirirken, Gazze'de 9 yeni vaka saptandı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 743'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 1510 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 46 bin 313'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 21 bin 576'a ulaştığı aktarıldı.
- TUNUS
Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 113 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.
Son veriler ışığında toplam can kaybının 60'a, vaka sayısının 2 bin 427'ye, iyileşenlerin sayısının 1395'e yükseldiği kaydedildi.
- FİLİSTİN
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplam vaka sayısının 109'a, iyileşen hasta sayısının da 71'e yükseldiği ifade edildi.
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