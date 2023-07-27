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Arap ülkeleri, Nijer'de gerçekleşen darbeyi kınadı
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27 Temmuz 2023 Perşembe 21:11:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 21:11:00

Arap ülkeleri, Nijer'de gerçekleşen darbeyi kınadı

Kaynak: AA

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Tunus, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Katar, Libya ve Cezayir, Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a yapılan darbeyi kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un, iktidarın anayasaya aykırı bir hareketle zorla ele geçirilmesi suretiyle yapılan darbenin ardından Nijer'de yaşanan tehlikeli gelişmeleri endişeyle takip ettiği aktarıldı.

Açıklamada, durumun kötüleşmemesi, ülkeyi bir gerilim ve tırmanış tüneline sokmaması ve siyasi, güvenlik, ekonomik ve sosyal krizlere tanık olan bölgedeki istikrarsızlığı artırmaması için tüm ilgili tarafların seçim meşruiyetine saygı duyması ve Nijer'in siyasi istikrarını koruması talep edildi.

Tunus'un demokratik olarak seçilmiş meşru yönetimi desteklediği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve tüm gözaltına alınanların koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınarak istikrar ve güvenliğe dönüş çağrısında bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suudi Arabistan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un "meşruiyetini ortadan kaldırma girişimini" tamamen reddettiği aktarıldı.

Darbenin taraflarına, anayasal yetkilerini kullanabilmesi için Cumhurbaşkanı Bazum'u bir an önce serbest bırakmaları, sağlığını ve güvenliğini korumaları çağrısında bulunulan açıklamada, "masum canların ve ulusal kazanımların kaybına yol açabilecek güvenlik kaosuna kayma riskinden kaçınmak için" Nijer ve halkının çıkarlarına öncelik verilmesi çağrısı yinelendi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nijer'deki darbe kınanarak, ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Nijer'deki duruma ilişkin gelişmelerin kaygıyla takip edildiği belirtilen açıklamada, BAE'nin, yasa ve anayasa çerçevesinde halkın umut ve özlemlerini gerçekleştirecek şekilde Nijer'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulandı.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijer'deki güncel gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz ve ülkedeki krizin aşılması için tüm tarafları gerilimi tırmandırmamaya, aklın sesine öncelik vermeye ve diyalog yöntemini seçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Nijer'de güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasının önemsendiği ve anayasal kurumların ve hukukun üstünlüğünün korunmasının umulduğu aktarıldı.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nijer'deki gelişmelerin endişeyle takip edildiği ve Mısır'ın Nijer'in güvenliği ve istikrarı ile ülkedeki anayasal ve demokratik sistemin korunmasını önemsediği vurgulandı.

Mısır'ın, Nijer halkıyla tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin yüksek çıkarlarına öncelik verilmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması çağrısında bulunuldu.

LİBYA

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Nijer'deki "seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazum'un gözaltına alınması suretiyle" meşruiyetin maruz kaldığı durumun endişeyle takip edildiğini vurguladı.

Menfi, Cumhurbaşkanı Bazum'un, mevcut meşru otoriteyi anayasaya aykırı bir şekilde değiştirmeyi hedefleyen bir askeri birlik tarafından hukuk ve meşruiyet dışında haince bir askeri operasyona tabi tutulduğunu aktardı.

Askeri birliklere kışlalarına dönmeleri çağrısında bulunan Menfi, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nu da Cumhurbaşkanı Bazum'un, ailesinin ve tüm hükümet yetkililerinin güvenliğini sağlayacak her türlü önlemi almaya çağırdı.

CEZAYİR

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Nijer'deki darbeden derhal vazgeçilmesi ve "ülke anayasasına yönelik saldırı olarak nitelendirilen" olaya son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Cezayir'in, Nijer'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiği ve darbeyi şiddetle kınadığı vurgulandı.

Nijer'de dün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Etiketler : darbe kınama Muhammed Bazuma arap ülkeleri
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