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22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:42:00

Arap ülkeleri borç batağına saplandı!

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Petrol sayesinde kasaları yıllardır dolu olan Arap ülkeleri, düşen petrol fiyatları nedeniyle borç arayışına girmeye başladı. S&P'nin raporuna göre Körfez ülkelerinin önümüzdeki dönemde 490 milyar dolar borçlanması bekleniyor.

Petrol fiyatları düştü sırtını petrol gelirlerine dayayan Arap ülkeleri borç arayışına girdi. S&P, Arap ülkelerinin bütçe açığını kapatmak için 490 milyar dolar borç alması gerektiğini açıkladı.

Rapora göre düşük petrol fiyatları, Arap ülkelerini 2023 yılına kadar etkilemeye devam edecek. 2020 yılını 30 dolarla kapatması beklenen petrol fiyatları, 2021 yılını 50 dolardan 2022 yılını ise 55 dolardan kapatacak. Hal böyle olunca, Körfez ülkeleri ekonomilerini düzeltmek için farklı arayışlara girmeye başladı bile.

Cnnturk.com'un haberine göre; Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar bu yıl tahvil ihraçlarını hızlandırırken Umman'ın da yüklü bir borç arayışında olduğu biliniyor. Elindeki finansal enstrümanları satmaya çalışan Umman, borçlarını azaltmaya çalışıyor. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ellerindeki kaynakları satması bekleniyor.

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