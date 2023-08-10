Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımından memnun

Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanma kararının memnuniyet verici olduğunu belirtti.



Arap Parlamentosunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un, hükümetin artık Doğu Kudüs dahil olmak üzere "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanacağı ve Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı" kabul edeceği yönündeki ifadelerine dikkat çekildi.



Kararın memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uyma ve barış sürecini canlandırma yönündeki çabalara destek bağlamında Avustralya'nın sergilediği bu tutumun önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Avustralya'ya bu karardan sonra zaman kaybetmeksizin Filistin devletini resmi olarak tanıma çağrısı yapıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, 8 Ağustos'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanacağını ve "uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail yerleşim birimlerine" itirazını yoğunlaştıracağını belirtmişti.

AVUSTRALYA'NIN BATI KUDÜS KARARI



Avustralya hükümeti, 2018'de bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim 2022'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, önceki hükümetin kararını "tek taraflı ve tehlikeli bir adım" diye nitelemişti.

Wong, ülkesinin, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti.