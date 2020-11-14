  • BIST
    1291.29
  • Dolar
    7,6845
  • Euro
    9,0913
  • Altın
    466,3340
İstanbul
11 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'da sağlıkçılara saldıranlara sert tepki
Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit etti
Kurtulmuş: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar
ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli
Koronavirüste yeni hasta sayısı 3116 oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini geçti
AFAD, İzmir'deki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı
Merkel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması
Hamas: Direniş İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmekte daha kararlı
Bahçeli'den İbrahim Metin ve Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı
Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un
Sapkın FETÖ'cülerden kendini 'Mesih' ilan eden terörist elebaşı Gülen'e sahte doğum günü
Rus Barış Gücü Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı
TBMM Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştıracak
Başkan Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı
Nahçıvan koridoru ile Türkiye-Orta Asya hattı kuruluyor
TOKİ'den konut rekoru: Sayı 980 bini geçti
Mesud Han: Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi
MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi
Putin'den dikkat çeken Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
14 Kasım 2020 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 22:11:00

Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kızıl Deniz'in güneyine Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayını tespit ettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kızıl Deniz'in güneyine Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayını tespit ettiklerini açıkladı.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan medyasında yer alan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayınının tespit edildiği kaydedildi.

Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan medyasında yer alan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayınının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koalisyonun Yemen'e karşı operasyona başlamasından bu yana Husiler'in yerleştirdiği 157 deniz mayınının tespit edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı

Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı
Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları
Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı

Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'
Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'

Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'
Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'

Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'
Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu

Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER