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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir füze ve İHA imha edildi
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08 Mart 2021 Pazartesi 23:56:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 23:56:00

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir füze ve İHA imha edildi

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Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin gönderdiği bir balistik füze ve insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasına göre, Husilerin, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği balistik füze ile bir İHA havada imha edildi.

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını ifade etti.

Seri, bu saldırının, "koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına verilen meşru bir cevap niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Husilerin askeri sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Arap koalisyonu: Husilerin kullandığı füzeler ve İHA'lar İran yapımı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husi milislerin kullandığı füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) İran yapımı olduğunu belirterek, bunlara "ağır darbelerle" karşılık vereceklerini söyledi.

Arap koalisyonu sözcüsü Maliki, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına verdiği demeçte, Riyad'ın hava ve füze tehditlerini önleme kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.

Husileri Kızıldeniz'deki seyrüseferi tehdit etmekle suçlayan Maliki, milislerin bu açıdan terör örgütü El-Kaide'nin yolunu takip ettiğini savundu.

Maliki, Husi milislerin füzeleri ile İHA'larının İran yapımı olduğuna işaret ederek, "Hudeyde Limanı, Husilerin balistik füze kaçakçılığına tanık oluyor." dedi.

Açıklamasında, Suudi petrol tesislerinin hedef alınmasına verilecek yanıtlara da değinen Maliki, "Operasyonlarımızda uluslararası hukuk kurallarına bağlıyız, sivilleri korumak için taktiksel ve stratejik sabra sahibiz. Husilere karşı ağır darbeler vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Bununla birlikte Tahran yönetimi, bu tür suçlamaları genellikle reddediyor.

Husilerin İHA'lar ve füzelerle saldırı girişimleri

Husiler askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı açıklamada, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Seri, bugün de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını kaydetmişti.

Koalisyon güçleri ise Husi milislerin dün Suudi Arabistan'a gönderdiği 12 patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini açıklamıştı.

Husilerin saldırılarının artması üzerine koalisyon güçleri de karşı operasyon başlatarak Sana ve bazı illerde Husilere ait noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.‎

Etiketler : Arap koalisyonu Suudi Arabistan Husiler iha
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