Arap dünyasından Bahreyn-İsrail normalleşmesine tepki! 'Filistin halkına vurulmuş bir bıçak darbesi'

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13 Eylül 2020 Pazar 08:47:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 08:57:00

Arap dünyasındaki siyasi hareketler, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınadı

Kaynak: AA

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Arap dünyasının siyasi hareketleri, Bahreyn ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasını kınadı. Bahreyn; Ürdün, Mısır ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşması yapan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Lübnan Hizbullahı, Müslüman Kardeşler ve Emel Hareketi, yaptıkları yazılı açıklamalarda, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine yönelik tepkilerini ifade etti.

Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılanın, "Filistin halkına vurulmuş acı verici bir bıçak darbesi" olduğu belirtildi.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı Sözcüsü Talat Fehmi, "Bahreyn'in Siyonist düşmanla normalleşmesini ve bu karara destek veren ülkelerin tavrını kınadıklarını" açıkladı.

Açıklamada, Müslüman Kardeşler'in temel olarak İsrail ile her türlü normalleşmeye karşı olduğu kaydedildi.

Bahreyn'deki Emel Hareketi, Arap ve İslam dünyasını Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini kınamaya davet etti.

Açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi "suç" olarak nitelendirilirken, bu suçu engellemek için meşru ve mümkün olan her yoldan baskı uygulanması istenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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