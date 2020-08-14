İsrail-BAE anlaşmasına tepki: Kabul edilemez

Arap Değişim Hareketi Partisi'nden, İsrail-BAE anlaşmasına tepki: Filistin işgal Gazze abluka altındayken kabul edilemez
Kaynak: AA
İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Arap Değişim Hareketi Partisi, BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi. Filistin topraklarındaki işgal ve Gazze ablukasına devam ederken, anlaşması imzalamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Filistin topraklarındaki işgale ve Gazze ablukasına devam ederken, BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşme anlaşması imzalamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, işgal ettiği topraklardan çekilmesi durumunda İsrail'le normalleşmeye gidilmesini öngören Arap Barış Girişimi'ne aykırı olduğu ifade edildi.
Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.
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