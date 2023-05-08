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08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:50:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:50:00

Katar, Suriye rejimi ile normalleşmeye ilişkin tutumunun değişmediğini açıkladı

Kaynak: AA

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Katar, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesinin ardından rejimle normalleşmeyi reddeden tutumunun değişmediğini duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye rejiminin 12 yıl sonra Birliğe dönüşünde anlaşmaya varılmasının ardından açıklamada bulundu.

Ensari, ülkesinin, Suriye rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne ilişkin tutumuna değinmeden, "Katar her zaman Arap fikir birliğini desteklemeye çalışmıştır ve bu fikir birliği için engel teşkil etmeyecektir." dedi.

Doha yönetiminin Esed rejimiyle normalleşmesine ilişkin Ensari, "Katar Devleti'nin Suriye rejimiyle normalleşme konusundaki resmi tutumu, öncelikle kardeş Suriye halkının beklentilerini gerçekleştiren siyasi bir çözümde ilerleme kaydedilmesine bağlı bir karardır." diye konuştu.

Ensari, Katar'ın Esed rejimiyle normalleşmeyi reddeden tutumuna işaret ederek, "Katar Devleti'nin Suriye rejimi ile normalleşme konusundaki tutumu değişmedi. Katar, kardeş Suriye halkının saygınlık, barış, kalkınma ve refah gibi beklentilerini gerçekleştirmek için Arap kardeşleriyle çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne ilişkin Ensari, "Umarım bu karar, Suriye rejiminin halkın sorunlarının çözümüne yönelik olumlu adımlar atmasına, bölgede güven ve istikrarı güçlendiren Arap komşularıyla ilişkilerini iyileştirmeye ve kendisinin boykot edilmesine yol açan krizin köklerini ele almasına sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Katar'ın Esed rejimi ile normalleşmesine ilişkin durumun söz konusu olmadığını ve rejimin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasına yönelik sebeplerin geçerli olduğunu söylemişti.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Etiketler : Macid bin Muhammed el-Ensari KATAR Suriye
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