Arap Birliğinden Mescid-i Aksa etrafındaki kazı çalışmalarına tepki

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği, ABD yönetiminin bilgisi dahilinde Kudüs kentinde Mescid’i Aksa’ya doğru yapılan ve ‘hacı yolu’ olarak isimlendirilen tüneli ve kazıları kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İşgalci İsrail’in Kudüs kentinde yaptığı kazıların tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma siyasi, kanuni ve ahlaki sorumluluk gereği konuya müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ABD yönetiminin yanlı tutumu, "Uluslararası yasalara aykırı bir şekilde İsrail’in Kudüs’ün Yahudileştirme projesine ABD desteği" olarak nitelendirildi.

Ne olmuştu?

İsrail makamları, dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını gerçekleştirmişti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud’un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

AA