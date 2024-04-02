Arap Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze için yarın olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde yarın toplanacağını duyurdu.

Daimi delegeler düzeyinde Moritanya başkanlığındaki olağanüstü toplantıda, "İsrail'in soykırım ve zorla aç bırakma suçlarının görüşüleceği" kaydedildi.

Filistin'in Arap Birliği nezdindeki temsilcisi Muhanned el-Akluk, dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in soykırım ve zorla aç bırakma suçlarını görüşmek ve Gazze'nin Refah bölgesini işgal tehdidi" konusunu görüşmek üzere Birliği olağanüstü toplantıya davet etmişti.