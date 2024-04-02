Arap Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze için yarın olağanüstü toplanıyor
Kaynak: AA
Arap Birliğinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere, daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplanacağı bildirildi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde yarın toplanacağını duyurdu.
Daimi delegeler düzeyinde Moritanya başkanlığındaki olağanüstü toplantıda, "İsrail'in soykırım ve zorla aç bırakma suçlarının görüşüleceği" kaydedildi.
Filistin'in Arap Birliği nezdindeki temsilcisi Muhanned el-Akluk, dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in soykırım ve zorla aç bırakma suçlarını görüşmek ve Gazze'nin Refah bölgesini işgal tehdidi" konusunu görüşmek üzere Birliği olağanüstü toplantıya davet etmişti.
- Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti
- Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla bağlantılı herkesi bulacaklarını söyledi
- Arap Birliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze için yarın olağanüstü toplanıyor
- İran Cumhurbaşkanı Reisi, "İsrail'in korkakça saldırısının cevapsız kalmayacağını" söyledi
- Save The Children: Gazze'de hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır
- DSÖ: Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz