Arap Birliği: Gazze'deki Filistinliler katliama maruz kalıyor

Arap Birliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Gazze'deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor." dedi.

Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının kınandığı toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim'de, Filistin'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği'ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.