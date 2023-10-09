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Arap Birliği ''Gazze'' için toplanıyor
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09 Ekim 2023 Pazartesi 22:28:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 22:28:00

Arap Birliği ''Gazze'' için toplanıyor

Kaynak: AA

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Arap Birliği'nin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere 11 Ekim Çarşamba günü toplanacağı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki, Filistin'in Arap Birliği'ni toplantıya çağırdığını hatırlattı.

Filistin'in talebi doğrultusunda Arap Birliği'nin 11 Ekim Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplantı yapacağını belirten Zeki, toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ele alınacağına işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : ARAP BİRLİĞİ İSRAİL GAZZE TOPLANTI
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