Fatih buldu, Arap basını böyle gördü!

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19 Ekim 2020 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 11:30:00

Arap basınında dikkat çeken manşet! Türkiye'nin doğalgaz keşfi ile elde ettiği gücü açıkladı

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Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan doğal gaz rezervimiz dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Dünyanın gözü Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervimize çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve su altı robotu Kâşif de yeni rezervler için göreve hazırlanıyor. Öte yandan yeni rezerv keşfi dünya basınında da büyük yer aldı.

Dünyanın gözü Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervimize çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve su altı robotu Kâşif de yeni rezervler için göreve hazırlanıyor. Öte yandan yeni rezerv keşfi dünya basınında da büyük yer aldı.

Türkiye'ye ilk müjde 21 Ağustos'ta 320 milyar metreküp doğalgaz keşfiyle geldi. Ardından önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp rezerv daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece söz konusu bölgedeki rezerv 405 milyar metreküp olarak revize edildi.

DOĞALGAZ DÜNYA BASININDA

Yıllık 40-45 milyar metreküp tüketimi olan Türkiye'nin yaklaşık 10 yıllık ihtiyacına karşılık gelen bu rezerv, dünya kamuoyunun da gündeminde önemli yer işgal etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz Reuters ajansı, 2023'te başlayacak ilk gaz akışı ile Türkiye'nin enerjide Rusya, İran ve Azerbaycan'a bağımlılığının azalacağını belirtirken, 2025'ten itibaren 15 milyar metreküp gaz akışı öngörüldüğünü kaydetti.

Amerikan Associated Press ise "Enerji uzmanları 405 milyar metreküplük gazın önemli olduğunu söylüyor ama Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yetmeyeceğini söylüyor" ifadesini kullandı.

Fransız AFP "Türkiye'nin ekonomisi salgın sebebiyle hassaslaştı, para birimi zayıfladı. Ülkede yüksek maliyetli enerjiye olan bağımlılığın hafiflemesi ümit ediliyor" dedi.

ARAP GAZETESİNDEN ÇARPICI MANŞET: PAZARLIK GÜCÜ TÜRKİYE'DE

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Arap dünyasına yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesi de "Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz alım sözleşmelerinin dörtte birinden fazlasının süresi önümüzdeki sene doluyor. Türkiye'nin pazarlık gücü artacak, daha iyi fiyattan sözleşme yapma fırsatı doğacak" tahmininde bulundu.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİNİN ROTASI KARADENİZ

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Bugün İstanbul’a ulaşacak gemi, Haydarpaşa Limanı'na çekilecek. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor. Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

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